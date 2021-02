Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer

Busenberg (ots)

Am Samstagmittag, den 13.02.2021, ca. 14 Uhr fuhr ein 22-Jähriger Opel-Fahrer auf der B427 von Busenberg in Richtung Erlenbach. Infolge von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor folglich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW geriet anschließend über die Gegenfahrbahn nach links den Abhang hinunter. Dort blieb sein PKW stehen und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der alleinige Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Prellungen.

