POL-OG: Renchen - Bei Unfall gestürzt

Renchen (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße in Höhe der Einmündung zur Eisenbahnstraße mussten die Beamten des Polizeireviers Achern einen Leichtverletzten und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro bilanzieren. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Rollerfahrer die Hauptstraße und wollte nach links in die Eisenbahnstraße einbiegen. Als ein 21-jähriger Lenker eines Alfa Romeo vom Fahrbahnrand auf die Hauptstraße fuhr, stürzte der Zweiradlenker. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

/lk

