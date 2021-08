Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Leicht verletzt

Rastatt (ots)

Beim Einfahren in die Rauentaler Straße vom Gelände einer Firma kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 29-jährigen Hyundai-Lenkerin und einer von links heranfahrenden 31-Jährigen in ihrem Golf. Durch den Aufprall wurde der Golf auf die Grünfläche neben der Fahrbahn geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 4.000 Euro. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. /ag

