Polizei Dortmund

POL-DO: Drogendealer in der nördlichen Innenstadt festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0485

Nach Hinweisen von Zeugen hat die Polizei am gestrigen Tag (6.5.) einen mutmaßlichen Drogendealer in der nördlichen Innenstadt festgenommen.

Zivile Beamte beobachteten am gestrigen Nachmittag den Bereich der Kirchderner Straße. Die Polizei hatte zuvor mehrere Hinweise von aufmerksamen Zeugen bekommen. Gegen 16 Uhr entdeckten sie einen polizeibekannten Dealer, der sich auffällig auf der Straße hin und her bewegte. In der nachfolgenden Zeit hatte er mehrfach kurzen Kontakt zu mutmaßlichen Käufern. Jedes Mal schien er mit den Personen Gegenstände auszutauschen. Die Festnahme folgte kurze Zeit später.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten weißes Pulver, vermutlich Kokain. Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Polizisten die Wohnung des Tatverdächtigen. Auch dort stellten die Beamten mögliches Kokain in nicht geringer Menge sicher.

Die Beamten brachten den polizeibekannten 24-Jährigen in das Polizeigewahrsam. Besondere Haftgründe lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell