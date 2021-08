Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Angetrunken randaliert

Baden-Baden (ots)

In und vor einem Lokal im Bereich des Augustaplatzes kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit einem 22-Jährigen. Der angetrunkene junge Mann pöbelte nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Gäste an und wurde daraufhin aus dem Lokal verwiesen. Davor soll es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 20 und 21-Jährigen gekommen sein. Die hinzugerufenen Polizisten vom Revier in Baden-Baden konnten die Situation zunächst beruhigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Unruhestifter einen Wert von über 2,5 Promille. Da er der Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen keine Folge leistete und außerdem Bedrohungen gegenüber seinen Kontrahenten aussprach blieb den Polizisten nichts Anderes übrig als den 22-Jährigen vorläufig festzunehmen. Hierbei leistete er nicht unerheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell