Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Obwohl ihm durch die entsprechende Beschilderung die Einfahrt verboten war, fuhr ein 29-jähriger Hyundai-Fahrer am Mittwochabend in die Ludwigstraße in Richtung Lützowerstraße ein. Währenddessen befuhr eine 41-jährige Lenkerin eines Mazda die Markgrafenstraße in Richtung Ludwigstraße. Als beide Fahrzeuge gegen 19:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Markgrafenstraße zur Ludwigstraße ankamen, kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell