Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nächtliche Einbrecher in Bankfiliale flüchten mit hochmotorisiertem Audi

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind heute Morgen, 21. Januar, um 03.18 Uhr gewaltsam in eine Bankfiliale an der Straße Burgfreiheit im Stadtteil Odenkirchen eingedrungen und haben an zwei Geldautomaten Beschädigungen verursacht.

Ein Security-Mitarbeiter der Bank meldete der Polizeileitstelle einen an der Odenkirchener Filiale ausgelösten Alarm. Die Eingangstür sei gewaltsam geöffnet worden und es gebe Bewegungen im Foyer. Sofort wurden Streifenwagen zum Einsatzort entsendet.

Das erste Team vor Ort bemerkte von weitem vor der Bankfiliale einen Audi-Sportwagen, dessen Motor lief und an dessen Steuer jemand saß. Sie sahen, wie zwei Männer aus der Bank heraus liefen und in das Auto stiegen. Mit Vollgas entfernte sich der hochmotorisierte Wagen über die Kölner Straße in Richtung Autobahn A 44. Das Streifenteam nahm die Verfolgung auf. Auf der Autobahn A44 verlor die Polizei den Sichtkontakt zu dem flüchtenden Auto. Die weitere Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt. Warum die Täter von der Tatausführung abließen, ist aktuell unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Am Tatort überprüfte die Feuerwehr aus Vorsichtsgründen, ob Gas zur Sprengung der Geldautomaten in den Raum eingeleitet worden war. Dies konnte verneint werden.

Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Ermittlungen zum Tathergang und zur Identität der Täter dauern an.

Bei dem benutzten Fahrzeug der Täter handelt es sich um ein dunkles Audi Coupé, vermutlich einen RS5. An dem Wagen befanden sich deutsche Kennzeichen. Mindestens drei Personen müssen an der Tat beteiligt gewesen sein: Die beiden Männer, die im Foyer der Bank waren und eine weitere, die das Fluchtfahrzeug fuhr. Die weitere Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug verlief bislang erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

