Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an geparktem PKW in der Homburger Straße Kusel

Kusel (ots)

Bislang unbekannte/r Täter zerkratze die linke Fahrzeugseite eines in der Homburger Straße zum Parken abgestellten Tesla's. Tatzeit soll Samstag, 05.09.2020 um 22:10 Uhr gewesen sein.

Ein Tatverdächtiger soll mit einem Roller zu dieser Zeit in der Nähe des Tatorts gesehen worden sein. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Kusel richten, 06381-919-0 oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de. |pikus

