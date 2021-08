Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Drogen aufgefunden

Offenburg (ots)

Nach einem Hinweis auf ein mögliches Drogengeschäft gegen 12:20 Uhr in der Straße am Stadtwald kam es auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Mittwochnachmittag zu mehreren richterlich angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen in der Offenburger Innenstadt. Hierbei wurden zunächst mehrere Kleinmengen Marihuana und Amphetamin aufgefunden. Bei einer gegen 16:15 Uhr durchgeführten Durchsuchung wurden bei einem 21-Jährigen unter anderem 400 Gramm Amphetamin aufgefunden. Da dieser mit der angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung nicht einverstanden war und Widerstand leistete, erwartet ihn nun außerdem ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell