Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

BAB3, Dernbach (Westerwald) (ots)

Am Montag, 15.02.2021, gegen 07:50 Uhr, wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Montabaur mittels zivilem Geschwindigkeitsmessfahrzeug (PROVIDA) auf der BAB3, Höhe Dernbach (Westerwald), Fahrtrichtung Köln, ein Pkw Vw Passat mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und anschließend einer Kontrolle unterzogen. Der 24jährige Fahrzeugführer konnte angeblich keinerlei Ausweisdokumente vorzeigen und gab mündlich seine Personalien an. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Verdachtsmomente, welche darauf schließen ließen, dass die Angaben falsch waren. Bei der anschließenden Personen- und Fahrzeugdurchsuchung konnte der Reisepass der Person aufgefunden werden, dabei stellte sich heraus, dass die zuvor angegebenen Personalien nicht seine eigenen waren. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass die Person bereits dreimal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war. Gegen die Person wurde daher erneut eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet, zudem Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der falschen Personalienangabe und des Geschwindigkeitsverstoßes. Sein Pkw Passat wurde mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt.

