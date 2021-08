Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Brand eines Müllcontainers

Achern (ots)

In der Straße "Zum Schießstand" geriet am frühen Freitagmorgen ein auf einem Betriebsgelände in der Nähe einer Sortieranlage befindlicher Müllcontainer in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern-Gamshurst waren schnell zur Stelle und konnten das kurz nach 5 Uhr ausgebrochene Feuer löschen. Hinweise auf eine mutwillige Brandentstehung liegen den Ermittlern des Polizeireviers Achern nicht vor. Die zur Sicherheit hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens konnte glücklicherweise feststellen, dass niemand verletzt wurde. Der Höhe des entstanden Schadens ist bislang nicht bekannt, umliegende Gebäude wurden durch die Flammen nach aktuellem Kenntnisstand nicht in Mitleidenschaft gezogen.

/lk

