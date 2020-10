Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Täter versuchen 23-Jährigen auf Heimweg zu berauben: 17-Jähriger bei Fahndung festgenommen; Hinweise auf unbekannten Komplizen erbeten

KasselKassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zwei Täter versuchten am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Forstbachweg einen 23-Jährigen auf seinem Heimweg zu berauben. Sie hatten zunächst die Herausgabe seines Rucksacks gefordert. Als der 23-Jährige der Forderung nicht sofort nachkam, griffen die Räuber ihn an und rissen ihm den Rucksack vom Rücken. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das Opfer leichte Verletzungen erlitt, flüchteten die Täter schließlich ohne Beute vom Tatort. Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Seinem Komplizen gelang unerkannt die Flucht. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten nun um Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Wie der 23 Jahre alte Mann aus Kassel gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo schilderte, hatte sich die Tat gegen 22:15 Uhr an der Straßenecke Forstbachweg/ Kupferhammerstraße abgespielt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter dem 23-Jährigen, der zuvor an der Haltestelle "Lindenberg" ausgestiegen war, gefolgt und hatten ihn dann angegriffen. Als das Opfer sich vehement gegen die Wegnahme des Rucksacks zur Wehr setzte, ergriff das Duo ohne Beute die Flucht in Richtung Faustmühlenweg. Die Fahndung nach den Tätern durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte nur wenige Minuten später zur Festnahme des 17-Jährigen im Bereich "Unter dem Steinbruch". Sein Komplize flüchtete über die Leipziger Straße in Richtung Losse, wo sich seine Spur verliert. Er wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 18 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, blonde Haare, trug eine Kapuze über den Kopf, schwarz gekleidet, sprach akzentfrei Deutsch, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Der festgenommene Jugendliche aus dem Landkreis Kassel muss sich nun wegen des versuchten Raubs verantworten. Der 17-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den unbekannten Komplizen geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

