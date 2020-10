Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verletzt 81-Jährige bei Handtaschenraub: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Eine 81-jährige Frau wurde am gestrigen Montagabend in Vellmar Opfer eines Handtaschenraubes. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich dem Opfer von hinten angenähert und derart fest an der Handtasche gerissen, dass die Frau zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die 81-Jährige aus Vellmar den Beamten des Polizeireviers Nord wenige Minuten nach dem Überfall berichtete, ereignete sich der Raub gegen 20:10 Uhr auf dem Fußweg der Frommershäuser Straße, gegenüber der Lessingstraße. Sie war dort zu dieser Zeit zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte plötzlich von hinten an ihrer Tasche riss. Die Frau versuchte zunächst, die Handtasche festzuhalten, allerdings zog der Täter so fest an dem Henkel, dass sie zu Boden stürzte. Mit seiner Beute rannte der Unbekannte anschließend in die Adalbert-Stifter-Straße und flüchtete weiter in Richtung Rathausplatz. Die sofort nach Bekanntwerden des Raubs eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Opfer beschrieb den Polizisten einen über 1,75 Meter großen Mann jüngeren Alters mit normaler bis sportlicher Figur, der insgesamt dunkel gekleidet war und eine schwarze Fleecejacke mit Kapuze trug.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können oder relevante Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

