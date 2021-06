Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Automaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Hansastraße einen Münzautomaten einer Tankstellenwaschanlage aufgebrochen. Zwischen 0 Uhr und 6 Uhr näherten sich die Täter der Tankstelle in der Nähe der "Weserstraße" und hebelten den im hinteren Bereich der Tankstelle befindlichen Automaten auf. Ob die Unbekannten dabei Diebesgut erlangt haben, ist derzeit noch unklar. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden, Tel: 0541/327-2215 oder -3203

