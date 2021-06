Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Drei Verletzte bei Unfall auf L701

Melle (ots)

Am Samstagabend ist es auf der L701 (Gerdener Straße) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit zwei weiteren Insassen im Alter von 19 und 22 Jahren die Landesstraße in Richtung Riemsloher Straße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Audifahrer auf der Gerdener Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses schlussendlich in einem Feld zum Stehen kam. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

