POL-OS: Hasbergen: 8-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Hasbergen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der K306 (Hauptstraße) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Fiat die Hauptstraße in Richtung Hasbergen/Gaste. An einem dortigen Fußgängerüberweg kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 8-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad die Kreisstraße von rechts kommend kreuzte. Das Mädchen aus Hasbergen wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

