Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend (22.30 Uhr) und Freitagmorgen (07.00 Uhr) ist es in der Straße "Am Kalverkamp" zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang Unbekannter hebelte die Tür zu einem Geräteschuppen unweit der Straße "Im Hagen" auf und stahl aus diesem ein schwarzes Pedelec des Herstellers "KTM". Der Täter entfernte sich mit dem Zweirad in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

