Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - sicher.mobil.leben Radfahrer im Blick

Germersheim (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" legte die Polizei Germersheim den Kontrollfokus am Mittwoch gezielt auf den Rad-, Pedelec- und S-Pedelecverkehr. Insgesamt wurden dabei 98 Fahrradfahrer kontrolliert. Mit 31 Fällen waren die meisten Verstöße beim technischen Zustand der Räder zu verzeichnen. Daneben hatten zwei Radfahrer während der Fahrt ihr Handy am Ohr und ein weiterer konnte dabei beobachtet werden, wie er bei "Rot" über eine Ampel fuhr. Die Kontrollmaßnahmen wurden medial auf dem Twitter Account der Polizei Germersheim begleitet. Wollen Sie weitere Details zur Risikogruppe der Radfahrer? Dann können Sie in unserer im März veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik weitere Informationen finden. Diese ist auf unserer Homepage abrufbar.

