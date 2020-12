Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: 18-Jähriger bedroht Zivilpolizisten mit Messer - Festnahme

HannoverHannover (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 12.12.2020, hat ein 18 Jahre alter Mann einen Polizeibeamten in ziviler Kleidung mit einem Messer bedroht. Der Mann wurde überwältigt und festgenommen.

Der 18-Jährige war den zivil gekleideten Einsatzkräften am Steintorplatz (Mitte) gegen 03:10 Uhr aufgefallen, da er sich dort auffällig verhalten hatte. Es bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel verkauft und sich nun Nachschub an Ware besorgen möchte. Daher beobachteten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Dealer, um zu erfahren, wo er seine Drogen gelagert hat. Dieser bemerkte, dass ihm jemand folgte, jedoch erkannte er nicht, dass es sich um Polizeibeamte handelte. An der Einmündung Falkenstraße/Deisterstraße drehte sich der 18-Jährige plötzlich um und rannte auf die zivilen Einsatzkräfte zu. Dabei hielt er ein Messer in der Hand und bedrohte einen 32-jährigen Polizeibeamten. Als sich eine günstige Gelegenheit ergab, gaben sich die Einsatzkräfte als Polizei zu erkennen und nahmen den 18-Jährigen fest. Verletzt wurde niemand.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Außerdem muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz (Mitführen eines Messers) verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Am Abend, 12.12.20, gegen 22:15 Uhr, fiel der 18-Jährige erneut der Polizei am Steintorplatz auf. Einsatzbeamte im Präsenzeinsatz in der Innenstadt bemerkten den Mann, wie er augenscheinlich Anbahnungsgespräche für den Drogenverkauf führte. Als die Beamten ihn kontrollierten, wurde er aggressiv. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Als er am 13.12.20 gegen 03:10 Uhr erneut im Bereich des Steintors angetroffen wurde, nahmen die Polizeibeamten den Unbelehrbaren in Gewahrsam.

