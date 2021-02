Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmmern ob Rottweil) - Stauende zu spät gesehen, Unfall

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Montagmorgen ist es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 462 auf Höhe Zimmern ob Rottweil gekommen. Bei der dortigen Autobahnauffahrt zur A 81 kommt es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu einem Rückstau. Ein 41-jähriger Mann, der mit seinem Peugeot von Rottweil in Richtung Schramberg unterwegs ist, erkennt diesen Rückstau zu spät und fährt auf einen bereits stehenden Opel auf. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

