POL-OS: Badbergen: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Badbergen (ots)

Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (10 Uhr) ist eine Lagerhalle an der "Ladestraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich Zutritt zu der Halle der Agrargenossenschaft, indem sie eine Tür aufhebelten. Das Halleninnere durchsuchten die Unbekannten nach Diebesgut und nahmen schließlich mehrere Liter Pflanzenschutzmittel an sich. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Bersenbrück sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

