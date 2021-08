Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

Zwischen Samstag, den 21. August 2021, gegen 08.00 Uhr und Sonntag, den 22. August 2021, um 07.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen die KFZ-Kennzeichen "CLP-RS 275" eines an der Dieselstraße geparkten PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Bösel- Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Samstag, den 21. August 2021, gegen 17.00 Uhr und Montag, den 23. August 2021, um 06.30 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in das Bürogebäude eines Düngemittelwerkes an der Hermann-Zur-Lage-Straße ein und entwendeten dort die Schlüssel eines Radladers. Mit dem Radlader wurde ein Düngeförderband und ein Betonsockel in der Lagerhalle beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 23. August 2021, zwischen 12.45 Uhr und 13.25 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Europastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in touchierte vermutlich beim Ein,-Ausparken einen dort abgestellten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

