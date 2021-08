Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup/Hemmelte - Einbrecher von Zeugen auf frischer Tat ertappt

Am Sonntag, 22. August 2021, um 3.30 Uhr, betraten drei Männer im Alter von 22, 28 und 37 Jahren ein frei zugängliches Grundstück in der Hauptstraße und stellten einen mitgeführten Transporter in einer dortigen nicht verschlossenen Scheune ab. Danach luden die drei Männer den darin gelagerten Aufsitzmäher in den Transporter auf. In der Zwischenzeit hatten Nachbarn Geräusche und eine verdächtige Person vor der Scheune wahrgenommen und verständigten die Polizei. Die drei Tatverdächtigen konnten schließlich auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Sie werden heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter zur Hauptverhandlungshaft vorgeführt.

