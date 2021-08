Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am Samstag, 21. August 2021, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 23.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in Vechta beim Stoppelmarkt ein Pedelec des Herstellers Cannondale und ein Pedelec des Herstellers Haibike, indem sie die verschlossenen Kettenschlösser durchtrennten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 5050,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Sonntag, 15. August 2021, 16.00 Uhr bis Montag, 16. August 2021, 07.45 Uhr zerstachen bislang unbekannte Personen im Fuhrenkamp den rechten Vorderreifen eines Pkw der Marke VW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Goldenstedt - Diebstahl von Trauerherzen

Am Sonntag, 8. August 2021, zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen Trauerherzen von einem Grab auf einem katholischen Friedhof in der Brunkhorststraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 22. August 2021, um 23.00 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Lohne mit einem Kleinkraftrad die Friesenstraße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Dem 26-jährigen Mann wurde einer Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Vechta - Tuning

Am Montag, 23. August 2021, um 00.50 Uhr, geriet ein 19-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass die Abgasanlage manipuliert sein könnte. Im Zuge einer Standgeräuschmessung konnte festgestellt werden, dass das Standgeräusch nach Abzug der Toleranz um 7,5 dB überschritten wurde. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Der Pkw wurde vor Ort sichergestellt und abgeschleppt. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 22. August 2021, 19.10 Uhr fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Lohne. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt bremsen. Aufgrund dessen sowie des starken Regens fuhr ihr ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Lohne hinten auf. Dieser kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell