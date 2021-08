Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 12. August 2021, 20.00 Uhr und Freitag, 13. August 2021, 18.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen Rolltore sowie einen Lagerraum eines Sportlerheims in der Straße Großer Kamp-Ost mit Sprühfarbe. Unter anderem schmierten sie ein Hakenkreuz daran. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 22. August 2021, zwischen 6.48 Uhr und 8.05 Uhr, nahm eine bislang unbekannte Person einen Daimler Chrysler CLK 320, welcher in der Goerdelerstraße stand, unbefugt in Gebrauch und befuhr die Lange Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der PKW mit einem Poller am linken Straßenrand und der/die unbekannte Fahrer*in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Wagen wurde in einer benachbarten Straße mit diversen Schäden im Frontbereich geparkt vorgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 22. August 2021. Um 13.30 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Oldenburg mit ihrem Mazda CX-3 auf der Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe, als sie in Höhe Hausnummer 2 von einem bislang unbekannten Autofahrer mit einem weißen Wagen touchiert wurde. Dabei wurde der Seitenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Der/Die unbekannte Autofahrer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Person

Am Sonntag, 22. August 2021, um 11.15 Uhr fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Lastrup mit seinem 31-jährigen Beifahrer aus Cloppenburg auf dem Oldenburger Ring in Richtung Ortsmitte. Dabei wollte dieser die Richtung wechseln und umdrehen. Der 45-Jährige fuhr leicht in die Straße "Hinter der Burgwiese" ein, um einen größeren Wendekreis zu erlangen. Dann fuhr dieser zurück auf den Oldenburger Ring und kollidierte mit einer 54-jährigen Autofahrerin aus Friesoythe. Die Frau und der 31-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

