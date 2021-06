Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Surwold (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht den Geldautomaten der Volksbankfiliale an der Schulstraße in Surwold zu sprengen. Nachdem der Versuch misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bargeld erlangten die Täter nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die insbesondere Hinweise zu den Tätern, oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/87-870 in Verbindung zu setzen.

