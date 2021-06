Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Carport und Container in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hüveder Straße in Lingen alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet auf einem dortigen Firmengelände ein Container samt angrenzenden Carport in Brand. Sowohl das Carport als auch der Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

