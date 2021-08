Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung einer Wetterschutzhütte

Am Freitag den 20.08.2021, in der Zeit zwischen 14.45 Uhr - 19.30 Uhr, beschädigten bisher unbekannte/r Täter eine Wetterschutzhütte an der Dingenbergstraße in Barßel OT Harkebrügge. Es wurden Dachpfannen abmontiert und im unmittelbaren Nahbereich zerbrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel, unter 04499-922200, entgegen.

Bösel - Einbruchdiebstahl

Am Samstag den 21.08.2021, zwischen 17.50 Uhr - 20.00 Uhr wurde an der Kanalstraße in 26219 Bösel ein Container aufgebrochen. Bisher unbekannte/r Täter entwendeten diverse Werkzeuge sowie einen Aufsitzrasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe, unter 04491-93160, entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag den 20.08.2021, zwischen 18.00 Uhr - 19.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Straße Großer-Kamp-Ost zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte/r Täter zerkratzten mittels spitzen Gegenstandes großflächig den Lack eines dort abgestellten Fahrzeuges. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe, unter 04491-93160, entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag den 21.08.2021, gegen 10.50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ellerbrocker Straße in Friesoythe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ausparken, den abgestellten Mercedes Benz einer 69-jährigen Friesoytherin und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe, unter 04491-93160, in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie Unfallflucht

Am Sonntag den 22.08.2021, gegen 06.30 Uhr, kam es auf der Straße Am Hafen in 26169 Friesoythe zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 26-jähriger Friesoyther kam mit seinem PKW an einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden - anschließend setzte er seine Fahrt unbeeindruckt fort und flüchtete. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der Flüchtige, welcher sich in einer Wohnung verborgen hielt, ergriffen und kontrolliert werden. Der Grund des Flüchtens war vermutlich die bei dem Verkehrsteilnehmer festgestellte Alkoholbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

Saterland - Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Am Samstag den 21.08.2021, gegen 11.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 48-jährigen Mann aus Sedelsberg, welcher mit seinem PKW im öffentlichen Verkehrsraum gefahren war - während der Kontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung bei dem Verkehrsteilnehmer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell