POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 21.08.2021 bis 22.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruchdiebstahl - In der Zeit von Donnerstag, 05.08.2021, 05:00 Uhr bis Samstag, 21.08.2021, 15:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Eigentümer, vermutlich mittels eines zuvor verlorenen Hausschlüssels, in ein Wohnhaus in Garrel, Zu den Auen, ein. Der oder die Täter erlangten eine unbekannte Summe Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Rufnummer 04474-939420 entgegen.

Löningen - Brand einer Strohballenpresse - Während landwirtschaftlicher Tätigkeiten geriet am Samstag, 21.08.2021, 18:50 Uhr, in Löningen, Alte Heerstraße, eine Ballenpresse einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf dem abgemähten Getreidefeld in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf die Zugmaschine konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen verhindert werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz - In der Zeit von Freitag, 20.08.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 21.08.2021, 11:30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Heckklappe eines in der Blumenstraße in Cloppenburg geparkten PKW Kia, Stonic. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 21.08.2021, gegen 17:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg eine 40-jährige Cloppenburgerin, mit ihrem PKW, Nissan Micra, auf der Straße Hohe Tannen in Cloppenburg. Hierbei wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Samstag, 21.08.2021, gegen 14:55 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Molbergen, an der Cloppenburger Straße, ein Verkehrsunfall. Hier wollten ein 58-jähriger aus Vrees mit seinem PKW, Skoda Fabia, sowie ein 21-jähriger aus Peheim mit seinem PKW, BMW, auf dem Parkplatz zeitgleich einparken. Es kam zum Zusammenstoße der Fahrzeuge. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer des Skoda aufgrund eines Fahrverbotes derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

