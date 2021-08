Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 20/21.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, den 21.08.2021, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 03:10 Uhr wird das 17-jährige Opfer in 49434 Neuenkirchen-Vörden, in der Schützenstraße, durch einen bislang unbekannten Täter zu Boden geschubst und durch Tritte mit dem beschuhten Fuß verletzt. Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, ca. 170 cm bis 175 cm groß sein und dunkle Kleidung getragen haben. Weiterhin soll er eine Glatze haben. Falls Zeugen eine solche Person im unmittelbaren Bereich des Tatortes gesehen haben, so mögen sie sich mit der Polizei Damme (05491-999360) in Verbindung setzen.

Holdorf - Einbruchdiebstahl in Garage

Am Freitag, den 20.08.2021, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 21:15 Uhr, verschafft sich eine unbekannte Person Zugang zu einer verschlossenen Garagentür in der Straße Steinfelder Damm, in 49451 Holdorf. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (05491-999360) oder in Holdorf (05494-914200) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, den 19.08.2021, 22:00 Uhr bis Freitag, den 20.08.2021, 08:00 Uhr versuchen bislang unbekannte Täter in Neuenkirchen-Vörden, Bötchergasse, eine Hausnebeneingangstür mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam aufzuhebeln. Dem Täter gelingt dies nicht, sodass er von seinem Vorhaben ablässt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (05491-999360) in Verbindung zu setzen.

