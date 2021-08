Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 18. August 2021, 18.00 Uhr verließ eine 33-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Kinderwagen einen Drogeriemarkt in der Großen Straße. Vor dem Geschäft löste sich die Leine ihres Hundes. Diesen Moment nutzte eine unbekannte Person, um die Geldbörse der 33-jährigen Frau samt Inhalt zu entwenden, welche auf dem Kinderwagen lag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Von Mittwoch, 18. August 2021, 15.00 Uhr bis Donnerstag, 19. August 2021, 08.45 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu den Lagerräumen eines Einzelhandelsgeschäftes am Bremer Tor, indem sie die Tür des rückwärtigen Eingangs aufbrachen. Anschließend wurde versucht, eine weitere Tür zum Verkaufsraum aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 17.25 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Bahnhofstraße in Richtung Franz-Vorwerk-Straße / An der Gräfte und wollte nach rechts abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 39-jährigen Autofahrer aus Vechta. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 8500 entstanden ist.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 20.55 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Freitag, 20. August 2021, um 00.40 Uhr fuhr ein 47-Jähriger Mann aus Steinfeld auf der Steinfelder Straße mit einem Pkw und wurde von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 17.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Schulstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 14. August 2021, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr stellte eine 53-Jährige Frau aus Vechta ihren orangefarbenen Kia XCeed in der Münsterstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab. Später stellte sie eine Beschädigung des Stoßfängers vorne links fest. Der Fahrzeuglack ist großflächig verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 15. August 2021, zwischen 17.00 Uh rund 20.00 Uhr, wurde eine graue Mercedes A-Klasse, welche auf einem der Parkplätze vom Stoppelmarkt stand, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-943-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell