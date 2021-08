Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in eine Werkstatt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18. August 2021, 18.00 Uhr und Donnerstag, 19. August 2021, 8.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum einer Kfz-Werkstatt in der Emsstraße. Aus dem Büro wurde eine Kaffeemaschine und etwas Hartgeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in einen Baucontainer

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18. August 2021, 16.45 Uhr und Donnerstag, 19. August 2021, 7.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen die Vorhängeschlösser eines Baucontainers auf und entwendeten einen darin befindlichen Akku-Winkelschleifer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Halen - Einbruch in ein Außenlager

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. August 2021, 18.00 Uhr und Mittwoch, 18. August 2021, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Gelände eines Außenlagers einer Kfz-Werkstatt in der Soestenstraße. Hier entwendeten sie etwa 50 Pkw-Altbatterien. Außerdem wurden zwei dortige Container aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 20. August 2021, um 00.12 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Alten Bundesstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Halter des Fahrzeugs saß als Beifahrer daneben und ließ die Fahrt zu. Auch ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 11.05 Uhr, fuhr ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad von einem Seitenweg kommend ohne auf den Straßenverkehr zu achten auf die Straße Steinkamp. Dort kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem vorderen Teil des Rades und einem 31-jährigen Autofahrer aus Bösel. Das Kind fiel zu Boden und wurde dadurch leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. August 2021, um 13.30 Uhr, wurde ein Postzustellfahrzeug, welches am Straßenrand der Thüler Straße ortseinwärts stand, von einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Transporter beim Vorbeifahren gestreift. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Transporter handelte es sich um ein Fahrzeug der Marke Ford. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. August 2021, zwischen 9.00 Uhr und 18 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken einen dort geparkten BMW und verließ den Verkehrsunfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem anderen beteiligten Unfallfahrzeug könnte es sich um einen Audi Q3 mit Cloppenburger Kennzeichen handeln. Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ eine Nachricht am beschädigten Pkw. Der Zeuge, der die Nachricht hinterließ sowie andere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 in Verbindung zu setzen.

