Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl zweier PKW

Zwischen Dienstag, den 17. August 2021, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, den 18. August 2021, um 05.10 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen zwei unverschlossene PKW von einem Gelände an der Fladderburger Straße. Es handelt sich hierbei um einen grauen Audi Q7 mit dem Kennzeichen CLP-SP 818 und eine silbernen Ford Focus Kombi. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Dienstag, den 10. August 2021, gegen 14.00 Uhr und Dienstag, den 17. August 2021, um 15.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Halle an der Straße "Zu den Weiden" ein und entwendeten dort einen Akkuschrauber sowie eine Akkuflex der Marke Makita. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 18. August 2021, gegen 23.00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Saterländer mit seinem PKW den Fordeweg in Richtung Hoheberg. Als vor ihm plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich der Fahrer aus und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell