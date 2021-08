Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Erfolgreiche Kontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität im Mehrgenerationenpark

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 17. August 2021, führte die Polizei mit einem großen Kräfteaufgebot in den Nachmittags- und Abendstunden mehrere Personenkontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität im Mehrgenerationenpark in Cloppenburg durch. Unterstützt wurden die Kontrollen durch einen Rauschgiftspürhund.

Vorangegangen waren in jüngster Vergangenheit Delikte, die sich an dieser Örtlichkeit zugetragen haben sowie diverse Hinweise aus der Bevölkerung, dass hier Betäubungsmittel u.a. auch an Minderjährige verkauft werden. So kam es u.a. am 10. August 2021 zu einem Raub durch einen 18-jährigen Tatverdächtigen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4992660), am 11. August 2021 zu einem Fahren unter Betäubungsmitteln mit einem E-Scooter ((https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4992660) sowie am 21./22. Juni 2021 zu einem versuchten Einbruch in einen Verkaufswagen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4949577).

Darüber hinaus richtet sich derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen einen 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der mehrfach u.a. Jugendlichen an der oben genannten Örtlichkeit Betäubungsmittel verkauft hat.

Bei den Kontrollen hat die Polizei mehrere Personalien festgestellt sowie Ermittlungsverfahren eingeleitet:

So wurde gestern gegen einen 20-jährigen Mann aus Cloppenburg ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Bei dem jungen Mann fand die Polizei bei der Kontrolle Cannabisprodukte im zweistelligen, niedrigen Grammbereich sowie über 1000 Euro Bargeld und Utensilien zum Handel treiben. Bei der darauffolgenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann entlassen.

Gegen eine 15-jährige jugendliche Person aus dem Landkreis Cloppenburg sowie gegen einen 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz und einen 25-jährigen Mann aus Cloppenburg wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Personen wurden im Mehrgenerationenpark bzw. in unmittelbarer Nähe sowie im Stadtpark Cloppenburg mit Cannabisprodukten angetroffen.

Die Polizei wird auch in Zukunft anlassbezogene bzw. ähnliche Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell