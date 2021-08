Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Versuchter Einbruch in einen Baumarkt

Am Mittwoch, 18. August 2021, zwischen 00.00 Uhr und 00.11 Uhr hebelte eine bislang unbekannte Person ein Fenster der Büroräumlichkeiten eines Baumarktes in der Amerikastraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Dienstag, 17. August 2021, um 22.25 Uhr, geriet ein 42-jähriger Autofahrer auf der Wilhelm-Bunsen-Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.66 Promille. Darüber hinaus war er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der mitgeführte rumänische Führerschein eine Totalfälschung. Dieser wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahmt durchgeführt.

Emstek - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Dienstag, 17. August 2021, zwischen 12.00 Uhr und 14.34 Uhr, zündelte eine bislang unbekannte Person erneut am Altartuch des Marienaltars in einer Kirche in der Clemens-August-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Molbergen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 17. August 2021, um 18.03 Uhr, geriet ein 18-jähriger Autofahrer aus Molbergen in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann nun zum wiederholten Male unter Einfluss von Drogen gefahren ist. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 14. August 2021, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Ritterstraße abgestellten Citroen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell