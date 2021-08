Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 16. August 2021, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse einer 53-jährigen Frau aus Vechta aus deren Umhängetasche. Zur Tatzeit tätigte sie Einkäufe in dem Verbrauchermarkt in der Oldenburger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 16. August 2021, um 17.15 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen ein schlangenlinienfahrender Autofahrer auf der Dinklager Landstraße gemeldet, welcher nun auf einem dortigen Grundstück angehalten hat. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten kurze Zeit später den beschriebenen Wagen samt Autofahrer und Beifahrer an der beschriebenen Örtlichkeit antreffen. Ein Atemalkoholtest beim 28-jährigen Autofahrer aus Lohne ergab einen Wert von 2,79 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 16. August 2021, um 22.40 Uhr, geriet ein 47-jähriger Autofahrer aus Vechta in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2, 08 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 16. August 2021, um 18.11 Uhr geriet ein 30-jähriger Autofahrer aus Ungarn in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann musste zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro leisten. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Pkw auf der Breslauer Straße und beachtete nicht die Vorfahrt einer 37-jährigen Dinklagerin, die mit ihrem E-Bike die Graf-von-Galen-Straße in Richtung Holdorfer Straße befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Fahrradfahrerin stark ab und musste sich mit den Beinen auf der Fahrbahn abstützen. Hierbei verletzte sie sich. Zu einem Zusammenstoß ist es nicht gekommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 16. August 2021, um 16.02 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Dinklage mit seiner 19-jährigen Beifahrerin aus Neuenkirchen-Vörden auf der L852 in Fahrtrichtung Fladderlohausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den PKW und prallte links gegen die Leitplanke, von der aus der PKW nach rechts in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entsteht Totalschaden.

