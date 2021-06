Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 24. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Dettum: Kollision im Begegnungsverkehr

Mittwoch, 23.06.2021, gegen 16:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es aus bislang ungeklärten Gründen auf der Landesstraße 627 zwischen den Ortschaften Ahlum und Dettum zu einer Kollision zweier PKW im Begegnungsverkehr. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell