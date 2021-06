Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.06.2021.

Peine (ots)

Fußgängerin wurde von Pkw erfasst.

Ilsede, Junkernberg, 22.06.2021, 07:00 Uhr.

Ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw erfasste im Bereich eines Busses eine die Fahrbahn querende 13-jährige Schülerin und verletzte diese offensichtlich nur leicht. Die Polizei ermittelt derzeit noch die Unfallursache. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Mädchen wird bei Verkehrsunfall verletzt.

Peine, Stahlwerkbrücke, 22.06.2021, 13:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 11-jährige Schülerin den Radweg der Stahlwerkbrücke, aus Richtung Woltorfer Straße kommend, in Fahrtrichtung Braunschweiger Straße. Unmittelbar auf der Gefällstrecke sei ihr ein Radfahrer in einer offensichtlich unsicheren Fahrweise entgegengekommen. Das Mädchen konnte diesem Radfahrer nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Das Mädchen kam hierbei zu Fall und verletzte sich dadurch am Gesicht und den Beinen. Der Radfahrer habe im Anschluss das Mädchen beleidigt und flüchtete unverzüglich in Richtung Woltorfer Straße. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 40-45 Jahre alt, kräftige Gestalt, ca. 180 cm groß, rotblondes Haar, Halbglatze, war mit einem sogenannten "Blaumann" bekleidet. Der Radfahrer nutzte ein rot schwarzes Fahrrad. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990.

