Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.06.2021.

Peine (ots)

Hohenhameln, Mehrum, Triftstraße, 21.06.2021, 07:30 Uhr.

Die unbekannten Täter entwendeten von einer Baustelle Stromkabel und verursachten hierdurch einen Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die Polizei schließt bei Ihren Ermittlungen nicht aus, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeugzeug benutzt haben. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die mögliche Angaben zum Tatgeschehen machen können. Bitte setzen Sie sich mit den Beamten der Polizei Peine unter der Rufnummer 05171/9990 in Verbindung.

Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte.

Peine, Woltorfer Straße, 21.06.2021, 16:15 Uhr. Eine 40-jährige Beschuldigte habe, trotz eines bestehenden Hausverbotes, den Einkaufsmarkt betreten. Zudem machte Sie keinerlei Anstalten, das Geschäft auch wieder zu verlassen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verweigerte die Frau die Angabe ihrer Personalien. Die Beamten beabsichtigten daher die Frau zwecks einer Identitätsfeststellung zur Dienststelle zu bringen. Hierbei trat Sie auch in Richtung der Beamten und verletzte sie dabei leicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.

Verkehrsunfall forderte zwei verletzte Personen und hohen Sachschaden.

Vechelde, Wierthe, Fabrikstraße, 21.06.2021, 17:10 Uhr. Zum Unfallzeitpunkt wurde die 47-jährige Fahrerin eines Pkw offensichtlich auf Grund einer Sonneneinstrahlung geblendet und geriet in Höhe der Zuckerfabrik in den Gegenverkehr. Hier kollidierte die Frau mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 61-jährigen Mannes. Sowohl der 61-jährige Mann als auch die mit im Fahrzeug befindliche 58-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden in den Graben geschleudert. Die Schadenshöhe beträgt ca. 30.000 Euro.

