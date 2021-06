Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Peine vom 21.06.2021

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen

Am 21.06.21, gegen 17:14 Uhr, befuhr eine 47jährige Wiertherin die L 473 von Braunschweig in Richtung Wierthe. Beifahrer in dem Ford Fiesta war ihr 16jähriger Sohn. In Höhe der Zuckerfabrik kommt sie vermutlich aufgrund tiefstehender/blendender Sonne in den Gegenverkehr. Hier fährt ein 61jähriger Salzgitteraner mit seinem VW Touran. Beifahrerin ist seine 58jährige Frau. Er erkennt die Situation und versucht noch weitestmöglich nach rechts auszuweichen, kann einen Frontalzusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Beide PKW schleudern über die Fahrbahn und kommen im Graben zum Stehen. Die Insassen beider Fahrzeuge klagen über leichte Schmerzen und kommen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 35000 Euro geschätzt wird. Die L473 wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde von der Freiwilligen Feuerwehr Wierthe gesperrt.

