POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 21. Juni 2021:

Wolfenbüttel: alkoholisierte Autofahrerin landet mit ihrem Auto im Getreidefeld

Sonntag, 20.06.2021, gegen 08:40 Uhr

Eine 26-jährige Autofahrerin ist am Sonntagmorgen stark alkoholisiert mit ihrem Auto vom Weg abgekommen und auf einem Getreidefeld gelandet. Aus bislang ungeklärten Gründen war die 26-Jährige mit ihrem Auto in Groß Stöckheim auf einem Feldweg in Verlängerung der Friehenstraße in Richtung Juliusweg unterwegs. Vermutlich auch aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung ist sie mit dem PKW nach links vom Feldweg abgekommen und im angrenzenden Getreidefeld zum Stillstand gekommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten dann die erhebliche Alkoholisierung fest. Der Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden, das Auto wurde abgeschleppt.

