POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 23. Juni 2021:

Groß Flöthe: Autofahrer mit 1,84 Promille unterwegs

Dienstag, 22.06.2021, gegen 14:30 Uhr

Am Dienstag, 22.06.2021, gegen 14:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei in der Oderwaldstraße in Groß Flöthe einen 41-jährigen Autofahrer, der nach Zeugenaussagen zuvor aus Flachstöckheim kommend in Richtung Groß Flöthe gefahren sein soll. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 41-Jährigen fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, vier PKW beschädigt

Dienstag, 22.06.2021, gegen 12:15 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich in Wolfenbüttel, Am Blauen Stein, ein Verkehrsunfall, bei dem vier Autos beschädigt worden sind. Demnach kollidierte ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem PKW mit zwei, am rechten Fahrbahnrand parkenden, Autos, nachdem er einer über die Straße laufenden Katze ausgewichen sei. Durch den Anstoß an den zwei parkenden Autos ist eines auf ein weiteres, parkendes Auto geschoben worden. Durch den Unfall wurde drei Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zum entstanden Sachschaden und zum Verbleib der Katze können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

