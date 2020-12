Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheydt: Zeuge verhindert E-Bike-Diebstahl

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Im Hinterhof des Rathauses an der Straße Markt in Rheydt hat ein Zeuge am Montag, 1. Dezember, gegen 18 Uhr drei Männer gestört, die gerade ein E-Bike stehlen wollten. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht und liefen in Richtung Limitenstraße davon.

Während der Zeuge auf die eintreffenden Polizeibeamten wartete, kamen die Täter noch einmal an der Tatörtlichkeit vorbei.

Der Zeuge beschreibt die drei Männer so: alle im Alter zwischen 18 und 25 Jahren und südländisch aussehend. Einer der Männer, der am Eingang des Hinterhofes gestanden haben soll, soll circa 1,85 Meter groß sein und eine grüne Jacke sowie eine schwarze Jogginghose mit Streifen an der Seite getragen haben. Die anderen beiden Männer sollen etwa 1,75 groß gewesen sein und einer sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Wer Hinweise zu den Männern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (km)

