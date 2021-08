Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 16. August 2021, 18.45 Uhr und Dienstag, 17. August 2021, 08.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen in den rückwärtigen Bereich eines Gartencenters in der Falkenrotter Straße in Vechta und drangen durch Einschlagen eines Plexiglasfensters eines Rolltores in den dortigen Lagerraum ein. Hier wurde in einem Toilettenraum ein Loch in die Wand zu einem Nebenraum geschlagen. Die Täter ließen offenbar daraufhin von weiteren Tathandlungen ab. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 17. August 2021, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr hat eine bislang unbekannte Person ein Pegasus Solero Fahrrad entwendet, das zuvor vor einem Krankenhaus in der Marienstaße verschlossen abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Kfz

In der Zeit zwischen Montag, 16. August 2021, 19.00 Uhr und Dienstag, 17. August 2021, 9.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in insgesamt drei Fahrzeuge ein, welche in der Edith-Stein-Straße und der Laurentius-Siemer-Straße standen. Bei den Fahrzeugen handelte sich um Fahrzeuge der Marke VW mit den Modellen, Passat, Tiguan und Caddy Maxi. In allen drei Fällen wurden die Multimediasysteme ausgebaut und entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Von Montag, 16. August 2021, 23.30 Uhr bis Dienstag, 17. August 221, 05.10 Uhr zerstach eine bislang unbekannte Person, mittels unbekanntem Gegenstand, in der Bergstraße, zwei Reifen eines Audi A5. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 13. August 2021, 15.00 Uhr und Dienstag, 17. August 2021, 9.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Photovoltaikanlage einer Realschule in der Klapphakenstraße. Diese sind auf dem Dach der Schule angebracht. Die Täter*innen gelangten über ein Baugerüst auf das Dach und haben die dortigen Platten verbogen bzw. zum Zerplatzen gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 18. August 2021, um 17.22 Uhr entdeckte ein Anwohner in der Ostpreußenstraße ein Kind, dessen Arm in einem auf Kipp stehenden Fenster seines Hauses festhing. Nachdem er es von innen befreit hatte, fuhr das Kind auf einem schwarzen Damenrad davon. Bei einer Nachsicht auf seinem Grundstück stellte der Anwohner mehrere Sachbeschädigungen auf seinem Grundstück fest. An zwei Fenstern war das Fliegengitter zerrissen sowie die Kennzeichenhalterung eines Pkws und ein Fahrrad beschädigt. Das Kind wurde als männlich, 11 bis 12 Jahre alt, ca. 135cm groß mit einer hellen Hautfarbe, schulterlangen, glatten, blonden Haaren beschrieben. Das Kind trug eine blaue Hose und eine dunkle Jacke. Es führte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken mit sich. Der Junge sprach Deutsch ohne besondere Auffälligkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Damme - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 17. August 2021, um 13.46 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Damme die Lembrucher Straße mit einem E-Scooter. An dem Scooter war jedoch kein Kennzeichen angebracht und somit bestand kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 17. August 2021, um 11.04 Uhr geriet ein 37-jähriger Autofahrer aus Damme in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 17. August 2021, 06.43 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Leichtkraftrad die Ravensbergerstraße in Richtung Oythe. An der Kreuzung zur Füchteler Straße missachtete er das dortige Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 68-jährigen Frau aus Vechta, welche die Füchteler Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Der 18-Jährige verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. August 2021, 14:10 Uhr, kam es in Neuenkirchen-Vörden (Ortsteil Neuenkirchen) auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Frau aus Bersenbrück befuhr mit ihrem Pkw die Große Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Vördener Straße. Im Einmündungsbereich zur Küsterstarße kam ihr dann ein Lkw, bzw. Sattelzug entgegen, der von der Großen Straße nach rechts auf die Küsterstraße abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang geriet das Heck des großen Fahrzeuges auf die Fahrbahnseite der 63-Jährigen und touchierte ihren Wagen, das Fahrzeug setzte dann aber die Fahrt in Richtung Holdorf fort. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten rot/grünen Lackabrieb am beschädigten Fahrzeug feststellen, der vermutlich vom verursachenden Anhänger/Auflieger stammt. Die Bersenbrückerin gab bei der Unfallaufnahme zudem an, dass zum Zeitpunkt des Unfalls eine Frau mit ihrem Pkw hinter dem Lkw hinterhergefahren sei. Diese habe nach der Kollision kurz angehalten und mit der Bersenbrückerin gesprochen. Diese Frau, bzw. weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Neuenkirchen-Vörden in Verbindung zu setzen, Tel.: 05493 913560.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 17. August 2021, um 15.05 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz auf die Sanderstraße in Richtung Goethestraße auf und übersah dabei einen 40-jährigen Fahrradfahrer aus Dinklage, der den linksseitigen Gehweh der Sanderstraße in Richtung "Am Markt" befuhr. Es kam zu einem leichten Anstoß zwischen Pkw und Fahrrad, wobei der Mann stürzte und sich leicht verletzte.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 17. August 2021, 17.32 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pedelec den Villkuhlenweg in Richtung Falkenweg. An der Kreuzung Pickerskamp übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 37-Jähirgen aus Vechta. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die Pedelec-Fahrerin stürzte und leicht verletzt wurde.

Vechta - Diebstahl von Metallschrott

Am Montag, 16. August 2021, um 20.30 Uhr, haben bislang unbekannte Personen Metallschrott aus einem Container entwendet, welcher auf einem Gelände einer Werkstatt in der Osloer Straße steht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

