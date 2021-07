Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt-Glewe wurde ein Mann am Donnerstag Opfer eines falschen Microsoftmitarbeiters. Der unbekannte Telefonbetrüger prellte das 61-jährige Opfer um 2.000 Euro Bargeld. Der Telefonbetrüger hatte sich unangekündigt beim Opfer gemeldet und behauptet, dass der Computer des 61-Jährigen von einer Schadsoftware bzw. Viren befallen sei und repariert werden müsse. Daraufhin hatte der Unbekannte das Opfer am Telefon so lange bedrängt, bis dem Täter schließlich mit einem Fernwartungsprogramm der Fernzugriff auf den PC des 61-Jährigen ermöglicht wurde. Zudem gab das Opfer auch Daten zum Online-Banking preis. Damit hatte der Telefonbetrüger rund 8.000 Euro vom Konto des Opfers abgebucht. Glücklicherweise konnte die Hausbank des Opfers eine Buchung in Höhe von 6.000 Euro auf ein ausländisches Konto rechtzeitig stornieren, sodass sich der Schaden letztlich auf ca. 2.000 Euro belief. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät: Legen sie sofort auf, falls sie ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unangekündigt anrufen sollte! Geben sie niemals persönliche Daten wie Bankverbindungen oder Kennwörter am Telefon preis! Gewähren sie Anrufern NIEMALS Zugang zu ihrem Computer, beispielsweise über eine Fernwartungssoftware!

