POL-F: 210328 - 0365 Frankfurt-Hausen: Schwerer Verkehrsunfall

(fue) Am Freitag, den 26. März 2021, gegen 17.10 Uhr, ereignete sich in der Praunheimer Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt befuhr ein 78-jähriger Frankfurter mit seinem Pkw der Marke Skoda die Praunheimer Landstraße in Richtung Am Hohen Weg. An der Einmündung zur Straße Am Eichwäldchen kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, stieß gegen die Straßenlaterne und prallte schließlich gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurden der 78-jährige Fahrer sowie seine 80-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Beide Personen mussten in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

