Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210326 - 0364 Frankfurt-Bornheim: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (25.-26. März 2021) konnten dank eines aufmerksamen Anwohners zwei Graffiti-Sprayer festgenommen werden. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von umfangreichem Beweismaterial.

Gegen 01.45 Uhr alarmierte ein 46-jähriger Zeuge die Polizei, da zwei Männer in der Eichwaldstraße Graffiti an eine Hauswand sprayen würden. Sofort wurde eine Polizeistreife entsandt, die vor Ort die beiden Tatverdächtigen, 24 und 28 Jahre alt, festnehmen konnte. Diese standen in einem Innenhof auf Leitern und hatten einen sogenannten "Tag" an eine dort befindliche Hauswand gesprüht. Für die beiden Männer klickten sodann die Handschellen. Die Frankfurter Polizei führte anschließend in den jeweiligen Wohnungen der beiden Tatverdächtigen eine Durchsuchung durch und wurde fündig. Bei dem 28-Jährigen fanden sie zwar keine Sprayer-Utensilien, dafür jedoch etwa 37 Gramm Marihuana, welches sichergestellt wurde. In der Wohnung des 24-Jährigen wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden. Unter anderem stellten die Beamten sogenannte "Tag-Books" und Spraydosen sicher.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

