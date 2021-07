Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Dubiose Handwerker unterwegs - Polizei warnt

Lübz (ots)

Überteuerte Dach- und Terrassenarbeiten im Gesamtwert von 7.500 Euro haben "fliegende Handwerker" am Donnerstag einem älteren Ehepaar in Lübz angeboten. Der Betrugsversuch fiel jedoch rechtzeitig auf, da Zeugen, die zuvor selbst von den dubiosen Handwerkern angesprochen wurden, zwischenzeitlich die Polizei informierten. Bei der Überprüfung der Zeugenaussagen stieß die Polizei dann zufällig auf zwei Jugendliche, die Handwerksarbeiten auf dem Grundstück des älteren Ehepaars durchführten. Wie sich herausstellte, hatten die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen im Auftrag der angeblichen Handwerkerfirma bereits mit den ersten Arbeiten am Dach begonnen. Die Polizei klärte das betroffene Ehepaar über die Machenschaften derartiger "fliegender Handwerker" auf. Bei einer anschließenden Überprüfung stellte die Polizei fest, dass die angegebene Adresse der betreffenden Handwerkerfirma nicht stimmt. Die Polizei nahm daraufhin eine Anzeige wegen versuchten Betruges und Wucher auf, da die durch die Firma angebotene Leistung völlig überteuert war. Glücklicherweise blieb das Ehepaar vor finanziellen Schäden bewahrt, da es bis zum Eintreffen der Polizei noch nicht zur Übergabe der vereinbarten Bargeldsumme gekommen war.

Angesichts des Vorfalls weist die Polizei erneut darauf hin, dass die angebotenen Leistungen solcher "fliegenden Handwerker" oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach Fertigstellung der Arbeiten bzw. Reparaturen ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Schriftliche Rechnungen werden nach Abschluss der Arbeiten meist nicht ausgehändigt. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, derartige Angebote im Vorwege genauestens zu prüfen und im Zweifelsfall nicht darauf einzugehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell