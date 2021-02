Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Unwettereinsätze durch Schnee und Eis

Schwelm

Seit dem frühen Sonntagmorgen um 03:38 Uhr musste die Feuerwehr bisher elfmal zu Einsätzen in Folge des Unwetters ausrücken (Stand: Sonntag, 07.02.2021,12:30 Uhr). An verschiedensten Stellen im gesamten Stadtgebiet mussten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zerkleinert und beiseite geräumt werden, die Straßen oder Gehwege blockierten. Darüber hinaus mussten an verschiedenen Stellen Äste, die abzubrechen und herabzustürzen drohten mit Hilfe der Drehleiter aus dem Korb der Leiter abgesägt und dann zur Seite geräumt werden.

Die Feuerwehr war zu den Einsätzen jeweils mit einem Rüstwagen und der Drehleiter sowie 5 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren die Hauptamtliche Wachbesatzung sowie zeitweise ehrenamtliche Einsatzkräfte der so genannten Hausbesatzung. Bis 12:30 Uhr wurden 11 Einsätze abgearbeitet. Derzeit scheint sich die Einsatzsituation zu entspannen.

