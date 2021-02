Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der A46

Schwelm (ots)

Am Montagnachmittag (01.02.2021) wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 16:43 Uhr auf die BAB 46 alarmiert. In Fahrtrichtung Schwelm sollte sich im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord ein Unfall mit einem PKW und einem LKW ereignet haben.

Die Einsatzkräfte fanden auf der A46 im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord in Fahrtrichtung Schwelm, einen schwerbeschädigten PKW und LKW vor. Die Insassin konnte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst aus dem Fahrzeugen befreien. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die verletzte Person wurden währenddessen vom Rettungsdienst und der Feuerwehr versorgt und im Anschluss unter Notarzt Begleitung in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn grob gereinigt und die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 8 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung, die Löschzüge Stadt und Linderhausen und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz war gegen 18:20 Uhr beendet.

